Météo en Belgique : encore une belle journée d'été ce mardi

Cet après-midi, pas beaucoup de changement, le soleil restera bien présent, des nuages bourgeonneront par endroit, il fera sec, peu venteux et la chaleur sera raisonnable. On attend un vent faible d’ouest à nord-ouest et des maxima de 20°C en bord de mer, 22 à 24°C sur les reliefs et 26 à 27° en moyenne sur le centre, 28°C pour la Gaume.