Météo en Belgique : encore une agréable journée ce jeudi

Demain vendredi, une zone de pluie fort affaiblie s’approchera plus franchement et le temps commencera à changer. Il fera alors couvert avec de la pluie qui va transiter sur le pays depuis le littoral au matin et vers le sud l’après-midi. Les quantités seront au final très faibles. Sans soleil, sous les nuages, avec un vent modéré de sud-ouest, les températures seront homogènes et très douces : 19 à 23°C.