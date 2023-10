Météo en Belgique : encore un week-end doux et ensoleillé

Un voile nuageux épais sera présent sur le centre et le nord du pays dimanche matin, ensuite il fera plus ensoleillé et donc les températures seront un peu plus basses que prévu l’après-midi : de 17 °C à 21 °C. Beaucoup de soleil lundi : de 19 à 23 °C et ensuite les deux journées les plus douces et sans nuages seront celles de mardi et de mercredi ou on atteindra les 24 °C sur le centre du pays avant le retour de la pluie et d’un temps plus frais mais pas froid dès jeudi.