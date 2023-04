Météo en Belgique : encore un temps variable pour ce week-end

Et qui dit variable dit un peu de tout : des nuages, de belles éclaircies mais aussi des averses et même des orages. Ils sont attendus en fin de journée à partir du sud-ouest. La menace orageuse gagnera tout le pays en soirée avant de nous quitter par la frontière hollandaise. Au vu de ces conditions, l’IRM a placé tout le pays en code jaune, les orages pourraient être violents avec d’importantes quantités de précipitations en peu de temps, de la grêle et de fortes rafales de vent. Le numéro 1722 a été activé, numéro à composer pour les urgences non vitales.

Après le passage des orages, le ciel sera couvert, limitant la baisse des températures minimales qui vont s’établir entre 5 et 7 °C.