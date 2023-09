Météo en Belgique : encore du soleil et de la chaleur pour ce jeudi

Pas de changement pour cet après-midi : le soleil continuera de briller dans un ciel complètement dégagé, et ce sur l’ensemble du territoire. Le vent de sud-est restera faible et la chaleur nous accompagnera une nouvelle fois, avec des maxima de 26 à 27°C en Ardenne, 28°C le long des plages, 29°C de Liège à Charleroi ainsi qu’à Tournai, et 30°C partout ailleurs. Pensez à bien vous hydrater, à vous protéger du soleil et à rester au frais pendant les heures les plus chaudes.

L'Institut Royal Météorologique a d'ailleurs émis un avertissement jaune à propos de cette chaleur pour presque toutes les régions. Seuls le littoral et la province de Luxembourg ne sont pas concernés par cet avertissement.