Météo en Belgique : encore des averses pour ce week-end

Ce samedi 22 juillet, on retrouvera en matinée, des nuages et des averses de la Flandre occidentale à la région anversoise. A l’avant, le ciel deviendra petit à petit plus nuageux mais de belles périodes ensoleillées seront encore présentes au sud du sillon Sambre et Meuse. L’après-midi, encore quelques gouttes possibles dans alors que sur les autres régions, le ciel sera souvent très nuageux voire complètement couvert. Le vent de Sud-Sud-Ouest se renforcera atteignant des pointes de 50 km/h à la côte.

Il ne fera pas chaud avec des maxima compris entre 18 et 22° C.