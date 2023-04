Météo en Belgique : encore beaucoup de nuages et quelques averses pour ce vendredi

Pour le jour de Pâques, on attend de belles éclaircies le matin et ensuite les nuages deviendront prédominants mais le temps devrait rester sec, une bonne nouvelle pour les chasses aux œufs. L’impression sera plus favorable et agréable que samedi. Les maxima seront plutôt conformes aux moyennes de saison et varieront entre 12 et 16°C.

Le lundi de Pâques se déroulera avec une matinée plutôt lumineuse avant qu’un voile nuageux assez épais n’envahisse notre pays. La pluie sera de retour en fin de journée par l’ouest du royaume et les températures seront encore en hausse, comprises entre 13 et 17°C l’après-midi.