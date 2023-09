Cet après-midi, le ciel deviendra plus chargé avec l’arrivée d’une nouvelle perturbation depuis la France qui se généralisera à l’ensemble du territoire. Ces averses pourront être accompagnées d’un coup de tonnerre. On attend entre 5 et 10 l/m². Il fera bien frais ce vendredi, pas plus de 12 à 13°C sur l’Ardenne, 14°C en Gaume, 16°C à Charleroi, Liège et Ostende, et jusqu’à 17°C sur les autres régions. Le vent restera modéré de sud-ouest.