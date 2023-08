Météo en Belgique : doux partout, variable au sud ce mercredi

Vendredi, soleil et chaleur vont à nouveau s’amplifier, le vent faible passe au sud-est et c’est de l’air chaud qui arrive sous un ciel bien ensoleillé. On attend 26 à 29, voire localement 30°C. Quelques coups de tonnerre ne seront pas impossibles en soirée. La nuit de vendredi à samedi sera donc instable et orageuse.

Samedi matin, quelques averses résiduelles traîneront temporairement sur le pays, mais c’est le soleil qui va à nouveau s’imposer avec encore 25 à 27°C.

A partir de dimanche et pour le début de la semaine prochaine, soleil et chaleur vont nous procurer un véritable coup de chaud qui pourrait culminer mardi entre 30 et 34°C.