Pas de changement cet après-midi : les nuages et les éclaircies continueront de se partager le ciel avec de temps en temps des averses. L’impression sera quand même bien lumineuse par moments. On pourra aussi entendre un coup de tonnerre très localement. Le vent restera sensible et orienté au secteur sud, ce qui nous apportera encore de l’air doux : les températures maximales varieront entre 11 et 13°C sur le relief, 13°C aussi prévus à la côte, 14°C dans l’extrême sud, 15°C de Charleroi à Liège, 16°C pour Tournai et Bruxelles, et 17°C dans le Limbourg.