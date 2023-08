Météo en Belgique : des températures dignes d'un début de mois d'octobre

Grisaille et pluie pour tout le monde à nouveau ce matin. Les précipitations seront souvent copieuses principalement sur les provinces de l'est. Seule la côte pourrait bénéficier de quelques éclaircies au lever du jour. Le vent de nord-ouest soufflera fort et les températures seront fraîches : entre 10 et 15° (10° à Botrange, 11 à Saint-Hubert et Hasselt, 13 à Namur et à Bruxelles, 15° à Ostende).

L'après-midi ne nous apportera pas beaucoup de changement. Le ciel restera gris et pluvieux. De petites apparitions du soleil gagneront quand même du terrain en Flandres et en Campine. Le thermomètre affichera des températures digne d'un début de mois d'octobre : 13 à 18° seulement.