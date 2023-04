Météo en Belgique : des nuages à l'ouest, du soleil à l'est ce vendredi

Quelques bancs de brumes et de brouillards seront présents en début de matinée sur l’est du territoire, surtout du côté de l’Ardenne, et des nuages arriveront assez rapidement le long de la frontière française mais le centre du territoire bénéficiera d’un beau soleil bien présent. D’ici la fin de la matinée, au fur et à mesure que les nuages deviendront plus présents en bordure du pays, quelques gouttes tomberont déjà du côté de la Gaume. Le mercure indiquera d’ici 11h 5 à 7°C au sud du territoire contre 8-9°c quasi partout ailleurs.