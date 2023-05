Demain mardi, le ciel restera assez chargé de nuages et il n’est pas impossible d’essuyer une dernière faible averse en matinée sur le sud-est, sinon, c’est un temps sec qui s’installe au fil des heures. Le vent passe au secteur nord, il sera faible à modéré et il ramènera les plus larges éclaircies sur le nord du pays. Plus au sud, il y en aura, mais plus ténues. Les températures resteront fraîches pour la saison ce mardi : pas plus de 10 à 14°C.