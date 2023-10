Vendredi, le temps redeviendra sec au sud du pays, par contre une autre petite zone de pluie concernera uniquement la moitié nord du pays (nord de Bruxelles) en matinée, cela redeviendra sec dès midi. Le vent va se renforcer de secteur sud à sud-ouest avec des rafales de 50 à 60 km/h. Un vent de sud qui ramène une bouffée d’air franchement chaud avec des maxima de 20 à 25°C.

En fin de nuit de vendredi à samedi et samedi, c’est cette fois une zone de pluie plus marquée qui commencera à nous arroser plus copieusement. Samedi, le vent bascule au nord-ouest et c’est de l’air plus froid qui va chasser la pluie en toute fin de journée, on ne dépassera plus 15 à 16°C, et ce n’est qu’un début.

Dimanche, on parle d’un ciel de traîne entre éclaircies nombreuses et quelques averses, toujours un vent modéré de nord-est qui confirmera des températures fraîches : maxima de 9 à 13°C.

Dès lundi, retour d’un temps sec et plus ensoleillé mais frais.