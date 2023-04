Météo en Belgique : dernière journée lumineuse

Demain jeudi, une zone de pluie abordera dès le début de la matinée notre pays d’ouest en est avec de fines pluies mais continues. Fini le soleil et retour d’un ciel couvert. Pluie le matin sur l’ouest du pays à midi au centre et début d’après-midi en toutes régions. Le vent de sud redevient modéré et les températures seront encore fraîches dans le sud-est : 5 à 7°C et plus douces au nord : 12 à 13°C.