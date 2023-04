Météo en Belgique : dernier jour de grande fraîcheur ce mercredi

Cet après-midi, les nuages l’emporteront, le ciel sera très chargé et les éclaircies finalement assez éparses. Le vent sera très faible aujourd’hui et sans direction précise. Avec peu ou pas de soleil, les températures peineront à remonter, on ne dépassera pas 9 à 11°C, peut-être un degré de plus sur l’extrême ouest.