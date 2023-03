Météo en Belgique : début de printemps plutôt gris

Une nouvelle zone de pluie sera en approche la nuit de mardi à mercredi et devrait arriver d’ouest en est dans le courant de la matinée. On maintient des conditions douces et venteuses, même si on perd un ou deux degrés par rapport à la veille. On aura des rafales de vent de 50 à 60 km/h de sud-ouest et les maxima, atteindront 8 à 12°C.

Jeudi, c’est un ciel de traîne qui se mettra en place entre nuages, éclaircies et encore des averses. Les rafales de vent restent dans les mêmes valeurs que la veille. A nouveau de la douceur avec 11 à 16°C.

Pas de changement notoire vendredi, nous restons coincés dans ce flux océanique venteux et perturbé, autrement dit à nouveau des averses et du vent sous un ciel qui sera très changeant entre éclaircies, averses et passages nuageux. 11 à 14°C avec des rafales de vent de 60 km/h. Un coup de tonnerre est possible localement.

Samedi, le vent progresse encore un peu avec des rafales de 70 km/h, entre éclaircies et averses et coups de tonnerre il fera plus frais : 8 à 13°C.

La première tendance pour dimanche, c’est une journée pluvieuse en perspective avec vent et pluie et maxima de 7 à 12°C.