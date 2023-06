Météo en Belgique : début de la vague de chaleur ce vendredi dans le centre

Dans le courant de l’après-midi, tout au plus quelques nuages de beau temps bourgeonneront mais cette fois sans conséquence. Le vent d’est sera faible et les températures atteindront 25 à 27°C sur les reliefs et au littoral et de 29 à 30°C dans le centre du pays. Contrairement à hier où l’on a essuyé des orages dans le sud-est, le ciel se dégagera complètement en soirée.