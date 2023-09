Météo en Belgique : début d'une semaine estivale

L’après-midi, le ciel pourrait par moment être légèrement voilé de quelques champs nuageux d’altitude mais inoffensifs. Tout au plus un ciel à l’aspect laiteux. Les températures continuent à grimper, on attend 22 à 24°C en Ardenne, 24°C en bord de mer et 26 à 27°C dans la plupart des régions du centre. Le vent d’est sera faible.