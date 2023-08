Météo en Belgique : de plus en plus d’éclaircies attendues ce mercredi

Le ciel deviendra variable sur une bonne partie de la Wallonie l’après-midi et quelques gouttes pourront toujours s’échapper des nuages les plus menaçants. Le temps sera sec et plus ensoleillé dans le nord du Hainaut, la région bruxelloise et la Flandre. L’après-midi s’annonce donc généralement agréable, d’autant que les maxima commenceront à grimper doucement et s’établiront entre 18 et 20°C sur le relief ardennais, 19°C prévus sur la frange littorale et 21 à 22°C dans les régions centrales. Le tout sous un vent sensible de secteur nord-ouest.