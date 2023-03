Météo en Belgique : de la douceur et le retour d’un temps plus chahuté ce jeudi

Dans l’après-midi, de nouvelles averses continueront d’arriver depuis l’ouest du territoire et éclateront en orage en fin de journée. Le ciel sera fort changeant entre des nuages et des éclaircies. La zone perturbée se décalera vers l’Allemagne retrouvant à l’arrière un temps plus sec avec encore l’une ou l’autre averse plus isolée cette fois. La douceur printanière se fera toujours ressentir avec 11°C à Saint Hubert, 12°C à Spa et Botrange, 13°C à Virton, 14 à Charleroi ainsi qu’à Ostende et entre 15 et 16°C partout ailleurs. Le vent de sud-ouest restera modéré avec des rafales de 50 à 60 km/h.