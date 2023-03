Météo en Belgique : de faibles averses le matin, plus sec l’après-midi

Jeudi, le ciel sera fort variable alternant entre des périodes de soleil mais aussi de nuage et d’averses. Toutes les provinces seront à un moment de la journée concerné par cette variation météo. Cette journée sera la plus chaude de la semaine avec une grande douceur entre 11 et 16°C.

Vendredi, tout comme samedi, le temps sera fort nuageux. De fortes averses arriveront en matinée et influenceront notre durant les après-midi avec à la clé de gros cumuls de pluie. D’ici dimanche, on attend entre 30 et 50 l/m². Seule nuance, c’est que le risque d’entendre gronder le tonnerre sera plus marqué durant ces deux journées. Les maxima varieront entre 8 et 14°C. Le vent de sud-ouest à ouest se renforcera avec des rafales qui pourront atteindre les 60 à 80 km/h.