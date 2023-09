Météo en Belgique : de bonnes pluies ce vendredi

Il a déjà bien plu cette nuit et il faut encore s’attendre à une journée bien arrosée. Très tôt ce matin, on a un tout petit répit mais la pluie va à nouveau se renforcer rapidement, essentiellement sur le centre et le nord du pays. Le ciel sera gris partout et le sud pourrait " se contenter " de bruine avec des pluies un peu plus éparses. Prudence, il y aura des risques d’aquaplanage ce matin, essentiellement sur le centre et le nord.