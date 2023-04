Météo en Belgique : de belles éclaircies pour la chasse aux œufs de Pâques

Pour le dimanche pascal, le soleil brillera généreusement en matinée avec tout au plus quelques cumulus de beau temps ; ils deviendront plus nombreux l’après-midi mais resteront inoffensifs. La journée sera agréable avec des maxima qui grimperont encore un peu entre 12 et 16 °C.

Lundi, le ciel se voilera progressivement annonçant l’arrivée d’une faible perturbation qui donnera les premières gouttes vers 14,15 heures à la côte. Les maxima varieront de 13 à 16 °C.

Mardi, le ciel sera partagé entre de nombreux nuages et quelques éclaircies, une averse restera possible en Ardenne. Maxima en léger recul compris entre 9 et 13 °C