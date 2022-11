Cet après-midi, pas de changement. Le brouillard va se lever mais sous un ciel qui restera toujours et encore gris avec un temps qui sera sec. Cela dit, les températures baisseront légèrement. Les maxima ne dépasseront plus les 5 à 6 °C sur les hauteurs ainsi que du côté de Mons, 7 °C en bord de mer, à Namur et à Bruxelles et 9 °C à Liège.