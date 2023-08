Météo en Belgique : ciel variable ce mardi avec un risque d’averses

Le ciel restera variable cet après-midi, avec une alternance d’éclaircies et de nuages. Il y aura toujours un risque généralisé d’averses faibles à modérées. L’impression restera fraîche et venteuse avec des rafales de 50 km/h et des maxima de 17 à 18°C en Ardenne, 19°C prévus le long des plages, 20°C à Namur et Charleroi, 21°C du côté de Virton, Liège et Anvers, et 22°C pour Tournai et Bruxelles.