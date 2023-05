Météo en Belgique : ciel très nuageux devenant de plus en plus lumineux l’après-midi

Jeudi, sera la journée la plus chaude de la semaine avec des températures bien printanières pour ne pas dire estivale avec des valeurs qui varieront entre 18 et 23°C sous un ciel qui deviendra de plus en plus nuageux. En effet, après une matinée lumineuse, la nébulosité augmentera à partir du littoral et s’enfoncera dans l’intérieur des terres en cours d’après-midi. L’Ardenne profitera encore de belles éclaircies une grande partie de la journée.

Ces nuages seront annonciateurs d’une dégradation qui se mettra en place à partir de vendredi avec le retour de la pluie et des orages. Ce temps instable et doux devrait se poursuivre pour le week-end prochain.