Météo en Belgique : ciel dégagé et chaleur au programme de ce samedi

Il fera toujours aussi chaud cet après-midi et les températures maximales atteindront 26 à 28°C en Ardenne, 27°C près du bord de mer, 30°C à Virton, le long du sillon Sambre-et-Meuse et en Campine, 31°C à Bruxelles et 32°C du côté de Tournai. Quant à la couleur du ciel, ce sera toujours bleu et pleinement ensoleillé, même si quelques nuages de poussières du Sahara pourront se former de manière isolée.