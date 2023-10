Météo en Belgique : ciel changeant avec un risque d’averses pour ce dimanche

La journée commence avec quelques gelées blanches en Ardenne, et un ciel partagé entre éclaircies et nuages au-dessus de toutes les régions. Une averse reste possible çà et là, essentiellement sur la moitié nord de notre pays. Il fait froid en ce début de journée et puis les températures seront comprises entre 6°C sur le relief et 11°C au littoral d’ici la fin de matinée.