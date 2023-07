Météo en Belgique : cette première semaine des vacances d’été débute sous le soleil

Mercredi, après une nuit pluvieuse surtout sur l’ouest, le ciel sera variable alternant entre nuages et éclaircies. Sous un nuage plus épais, quelques gouttes voire une petite averse sont possibles. C’est suite à cette dépression qui se déplacera vers le nord nous apportera un peu d’humidité chez nous. Il fera plus respirable entre 21 et 24°C.

On conservera ce même type de temps pour la journée de ce jeudi.

Le risque de précipitations aura quasiment disparu pour vendredi avec des maxima qui remonteront un petit peu.