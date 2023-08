Météo en Belgique : ce vendredi s’annonce variable avec un risque d’averses sous les plus gros nuages

Une nouvelle zone de pluie traversera notre pays d’Ouest en Est dimanche, avec de nouveau de 10 à 20 litres d’eau par m² comme cumuls. Le vent se renforcera pour atteindre 50 à 70 km/h en rafales et les maxima resteront sous la barre des 20°C : on n’attend pas plus de 11 à 18°C l’après-midi.

Petite amélioration en vue pour lundi : les nuages laisseront passer plus d’éclaircies et le risque d’ondées sera plutôt faible. En revanche, les températures ne décolleront pas et resteront coincées entre 16 et 20°C l’après-midi. Le soleil devrait faire son grand retour et s’imposer dès mercredi