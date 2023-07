Météo en Belgique : ce vendredi s’annonce très nuageux avec des averses par endroits

La matinée s’annonce très nuageuse sur l’ensemble des régions et nous passerons dans un régime d’averses, principalement en Wallonie. Le temps devrait rester sec à Bruxelles et en Flandre. Le vent sera plus faible qu’hier mais il restera sensible. Les nuages feront effet de couvercle et il fera plutôt doux avec des températures comprises entre 15 et 20°C vers la fin de la matinée.