Météo en Belgique : ce samedi s’annonce frais et lumineux

Nous changeons de masse d’air aujourd’hui et il fera bien plus frais qu’hier. Les températures ne dépasseront plus 8 à 13°C d’ici la fin de matinée. Et on n’attend pas beaucoup d’évolution pour l’après-midi avec des maxima de seulement 10 à 11°C sur les hauteurs, 12°C dans l’extrême sud du pays, 14°C le long du sillon Sambre-et-Meuse, à Bruxelles et sur une majeure partie de la Flandre, et 15°C dans le Limbourg. En seulement 24 heures, nous aurons perdu jusqu’à 10°C.

Concernant la couleur du ciel, après la pluie de la nuit, nous retrouverons un temps sec et bien dégagé sur l’ensemble des régions ce matin. Et puis, ce sera plus nuageux cet après-midi avec toujours de belles périodes ensoleillées mais aussi quelques gouttes possibles sous un plus gros nuage. Le tout sous un vent sensible de secteur ouest.