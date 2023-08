Météo en Belgique : ce mardi se déroulera sous un ciel variable avec une impression de fraîcheur

C’est un ciel variable qui nous attend cet après-midi, partagé entre nuages et éclaircies, avec un risque d’ondées sous les nuages les plus menaçants. Le ciel sera plus chargé en nuages sur la moitié Est. Les précipitations resteront faibles en termes de quantité. Le temps devrait rester sec et plus lumineux près du bord de mer. On atteindra péniblement les 20°C pour les maxima, avec à peine 14 à 17°C sur le relief ardennais, 18°C le long du littoral, et 19 à 21°C sur le centre et l’extrême sud du pays.