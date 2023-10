Météo en Belgique : ce mardi se déroulera sous les nuages avec un risque de pluie

Le temps sera plus automnal ce matin : une zone de pluie arrivera sur notre pays par l’ouest. À son passage, on attend beaucoup de nuages accompagnés de pluies faibles et éparses. Au niveau du timing, on attend les premières gouttes dès 7 heures près du bord de mer et puis vers la fin de matinée entre la côte et la région bruxelloise. Le vent d’ouest se renforcera pour atteindre 50 km/h en rafales. Il fera doux pour la saison et les températures atteindront rapidement leur valeur maximale avant la fin de la matinée. Elles seront comprises entre 15°C sur les hauteurs et 18°C dans le centre. Il n’y aura pas de différence entre le matin et l’après-midi.