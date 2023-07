Météo en Belgique : ce mardi s’annonce variable avec un risque d’averses

Ensuite, le ciel deviendra plus variable l’après-midi, partagé entre nuages et belles périodes ensoleillées, avec quelques gouttes toujours possibles sous un nuage plus épais. Il fera toujours un peu frais pour la saison avec des valeurs comprises entre 16 et 17°C en Ardenne, on n’attend pas plus de 18°C du côté de Virton et près du bord de mer, et 19 à 20°C partout ailleurs.