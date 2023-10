Météo en Belgique : ce mardi s’annonce progressivement plus lumineux

La matinée débutera sous un ciel très nuageux sur l’ensemble des régions et avec quelques gelées localisées dans les Hautes Fagnes. Et à partir de 9h, le ciel se dégagera progressivement depuis le nord. Toutes les régions retrouveront de belles éclaircies avant midi, sauf la Gaume où les nuages feront encore un peu de résistance. Le vent d’Est sera modéré et nous amènera toujours de la fraîcheur : on n’attend pas plus de 6 à 11°C des Hautes Fagnes vers le littoral d’ici la fin de matinée.