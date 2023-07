Météo en Belgique : ce lundi sera plutôt mitigé, venteux et un peu frais pour la saison

Mercredi, le vent et les nuages seront toujours bien présents. On attend éventuellement une dégradation pluvieuse, voire orageuse par endroits, mais cela reste à confirmer. Les températures se maintiendront entre 19 et 22°C l’après-midi.

Retour d’un temps plus ensoleillé jeudi matin avant que des nuages de beau temps ne se développent un peu partout. On ne pourra pas exclure le risque d’une averse sous un nuage plus épais. Les températures maximales seront à peine de saison, comprises entre 20 et 24°C.