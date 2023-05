Météo en Belgique : ce lundi se passera sous les nuages mais généralement au sec

Mercredi, c’est un ciel de traîne qui se mettra en place, avec des éclaircies, des passages nuageux et des averses de temps en temps. Il fera plutôt frais pour cette période de l’année et les maxima seront compris entre 12 et 17°C.

Même type de temps pour jeudi : le ciel sera changeant, entre nuages et périodes plus ensoleillées. Le risque d’averses sera toujours présent en toutes régions et sera plus élevé l’après-midi. Les températures seront pratiquement de saison, comprises entre 14 et 19°C l’après-midi.