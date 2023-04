Météo en Belgique : ce lundi marque le retour des gelées et d’un temps bien ensoleillé

Cet après-midi, pas de changement, toujours des conditions météo radieuses et lumineuses. On notera une petite nuance essentiellement sur les hauteurs de l’Ardenne où quelques voiles d’altitudes pourront s’y développer. Ailleurs, ciel bleu azur. Au niveau des températures, on sera légèrement inférieur par rapport aux normales de la période entre 5 à 7 °C sur les reliefs, 9 °C à Namur et Ostende, 10°C à Bruxelles et Liège tout comme à Mons et jusqu’à 11°C à Tournai. Rappelons ce vent de nord-est qui restera faible à modérer.