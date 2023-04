Météo en Belgique : ce jeudi s’annonce très nuageux et faiblement pluvieux

La zone de pluie continuera sa progression vers l’Est l’après-midi, avec des précipitations souvent assez faibles. La couche nuageuse se morcellera au fil des heures à l’ouest de Bruxelles et on peut espérer le retour de quelques éclaircies entre deux averses. Les maxima resteront trop bas pour la saison et ne dépasseront pas 5 à 6°C sur le relief de l’Ardenne, 7°C à Virton, 8 à 10°C le long du sillon Sambre-et-Meuse et à Bruxelles, 12°C à la côte et 13°C près de Tournai.