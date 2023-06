Météo en Belgique : c’est officiel depuis 17h30, nous vivons la première vague de chaleur de 2023 et elle pourrait être record

La vague de chaleur la plus précoce date de 1998, elle avait commencé le 9 mai et s’était terminée le 14 mai. La seconde date de 1922, elle avait commencé le 21 mai et s’était terminée le 25 mai.

Si quelques orages se sont déclenchés dimanche soir dans certaines régions et ont donc apporté un peu de pluie ; ce ne fut pas le cas dans la station d’Uccle. Il n’y a pas eu une seule goutte de pluie depuis le 16 mai dernier. Il ne devrait pas y en avoir avant lundi prochain, soit le 19 mai, ce qui ferait 32 jours sans pluie dans la station météorologique de référence en Belgique. Il s’agirait alors de la seconde période la plus sèche. La période la plus longue étant 36 jours sans pluie du 31 mars au 5 mai 2007.