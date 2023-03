Météo en Belgique : c'est le retour de la pluie

La zone de pluie assez faible progressera vers le centre puis le sud et l’est en cours de journée et tout le monde se retrouvera sous un ciel couvert avec des périodes de pluie entrecoupées de moments d’accalmie. Le vent reprend un peu vigueur ce mercredi, il soufflera modérément de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 km/h. Les températures ne seront pas trop éloignées des valeurs de saison, on notera 8 à 9°C sur les reliefs et 12°C dans le centre.