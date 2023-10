Météo en Belgique : beaucoup de nuages, de douceur et de vent pour ce vendredi

La journée de dimanche commencera avec quelques gelées blanches en Ardenne. Le ciel restera variable avec encore une averse possible çà et là. Il fera encore un peu plus frais et les valeurs maximales plafonneront entre 9 et 13°C.

Amélioration prévue pour lundi : le temps devrait être lumineux même si le ciel sera bien voilé. On peut s’attendre à des gelées répandues en tout début de matinée et puis les maxima seront compris entre 8 et 13°C l’après-midi.