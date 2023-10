Météo en Belgique : beaucoup de nuages ce jeudi avec un temps sec

La couleur du ciel n’évoluera guère en début d’après-midi et nous garderons un ciel très nuageux à couvert, avec un risque de bruine surtout dans les Hautes Fagnes. Et puis quelques éclaircies parviendront tout de même à se frayer un chemin parmi les nuages au fil des heures. Les températures maximales seront plutôt stationnaires par rapport à hier et on attend 12 à 14°C entre Saint-Hubert et le Signal de Botrange, 17°C à Virton et de Liège à Charleroi, 18°C pour Mons, Bruxelles, la côte et la Campine, et 19°C aux environs de Tournai.