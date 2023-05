Météo en Belgique : beaucoup de nuages attendus ce dimanche avec un risque d’orages

Ensuite, le temps deviendra instable partout cet après-midi et des orages parfois violents pourront éclater, surtout à l’est d’un axe passant par Charleroi, Bruxelles et Anvers. On pourrait avoir de la grêle, des pluies abondantes et des coups de vent sous ces averses. Les maxima se maintiendront entre 15 et 16°C en Ardenne, on attend 15°C à la côte, 17°C dans l’extrême sud du royaume, et 18 à 19°C dans les régions centrales.

L’Institut Royal Météorologique a d’ailleurs émis un avertissement jaune concernant ces orages à partir de 14h cet après-midi jusqu’à 1h la nuit prochaine.