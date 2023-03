Météo en Belgique : averses et douceur

La nuit de vendredi à samedi sera plus calme, le vent va nettement diminuer pour se faire très discret. Avec un ciel étoilé et de l’air plus froid, ce sera le retour des gelées : -2 à -4°C. Cette nuit-là et samedi matin, gare aux routes glissantes car les chaussées auront été détrempées jusqu’à vendredi en fin de journée.

Samedi en journée, temps plus sec, moins venteux, partagé entre éclaircies et passages nuageux, mais aussi temps plus frais avec des maxima de 2 à 6°C. Les zones de pluie reprendront la route de la Belgique dès dimanche avec à nouveau du vent soutenu de sud-ouest et des maxima très doux pour la saison : 10 à 13°C.

Dimanche, ce sera plutôt du crachin ou de faibles pluies.

La journée de lundi, on évolue vers temps venteux, pluvieux et très doux entre périodes de pluie et éclaircies, on atteindra 12 à 15C°, ce qui sera très doux pour la saison.

A priori mardi, de l’air plus froid transitera par le pays avec son lot d’averses et des maxima de 5 à 7 ou 8°C.