Météo en Belgique : attention aux orages dans le sud du pays cette nuit, le 1722 activé

Le SPF Intérieur a décidé d’activer temporairement le numéro 1722 à la suite d’un avertissement de mauvais temps émis pour ce mercredi soir par l’Institut Royal Météorologique de Belgique (IRM). Le 1722 doit être utilisé en cas de dommages causés par une tempête et de dégâts des eaux pour lesquels l’assistance des pompiers est nécessaire. Quant au numéro 112, il doit uniquement être utilisé pour les situations dans lesquelles une vie est en danger.

L’IRM a lancé mercredi un avertissement aux orages. Entre ce mercredi 17h00 et ce jeudi 01h00 du matin, de fortes averses orageuses, parfois peu mobiles, se formeront sur l’extrême sud-est du pays et pourront mener à des cumuls de 20 à 30 litres par mètre carré, voire localement plus, en une heure de temps. De la grêle pourrait également être observée sous les cellules les plus intenses. Les personnes ayant besoin d’une intervention des pompiers peuvent contacter le 1722 par téléphone ou via le guichet électronique 1722.be, rappelle le SPF intérieur, qui préconise l’usage de ce dernier.