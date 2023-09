Météo en Belgique : arrivée des orages ce lundi soir

La nuit de mardi à mercredi, les orages nous quitteront et mercredi matin, les dernières averses devraient rapidement quitter le pays pour laisser la place à un temps plus sec en deuxième partie de journée. On retrouvera 18 à 21°C.

Jeudi, journée plus calme en perspective avec le retour de belles éclaircies et d’un temps sec. Un degré de plus que mercredi avec 19 à 22°C.

Confirmation de l’embellie vendredi sous un ciel assez bien ensoleillé et des maxima agréables de 20 à 24°C.

Nous devrions même reparler chaleur samedi avant une incertaine dégradation orageuse dimanche, mais il faudra confirmer et affiner tout cela.