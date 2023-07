Météo en Belgique : après les belles éclaircies matinales les nuages deviendront plus nombreux avec quelques gouttes sur le nord du pays

Lundi, le ciel restera variable et perturbé avec de faibles averses, du vent et de timides éclaircies. Un coup de tonnerre n’est pas à exclure. Il fera entre 19 et 22°C.

Encore pas mal d’averses pour mardi avant de retrouver une accalmie pour mercredi avec le retour d’un temps plus sec et lumineux. Il fera toujours trop frais entre 18 et 21°C.